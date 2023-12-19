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بوتين يكشف معلومات عن ترسانة روسيا النووية

نقل صاروخ "يارس" العابر للقارات لوضعه على منصة إطلاق خارج موسكو
19 ديسمبر 2023 18:25

كشف الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الثلاثاء، معلومات بشأن ترسانة روسيا النووية الاستراتيجية.
وقال، أمام مجموعة من الجنرالات وكبار المسؤولين، إن روسيا حدّثت كامل ترساناتها النووية الاستراتيجية تقريباً. 
وذكرت وسائل إعلام أن بوتين قال، في اجتماع لوزارة الدفاع، إن دور الثالوث النووي البري والبحري والجوي الروسي لضمان توازن القوى «تعاظم بصورة كبيرة» في ظل «ظهور مخاطر عسكرية - سياسية جديدة». 

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  • صاروخ
    صاروخ "يارس" العابر للقارات

وأضاف أن نسبة الأسلحة الحديثة في قوة روسيا النووية هذا العام «وصلت إلى 95% وفي المكون البحري، بنسبة 100% تقريباً». 
كما رحب الرئيس الروسي بارتفاع إنتاج الأسلحة والذخائر، وإعادة توجيه الصناعة الروسية نحو احتياجات الجيش وتضاعف ميزانية الدفاع.
وأكد أن الجيش الروسي يحسن مواقعه في أوكرانيا.
كان بوتين أعلن، الأسبوع الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024 من أجل الفوز بولاية جديدة.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الترسانة النووية
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