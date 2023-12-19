الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 18:00 والمد الثاني عند الساعة 08:03 والجزر الأول عند الساعة 12:34 والجزر الثاني عند الساعة 00:53.

في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند الساعة 10:02 والجزر الثاني عند الساعة 21:14.