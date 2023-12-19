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علوم الدار

اختتام دورة «العلوم الجنائية الإنسانية» بدبي

جانب من فعاليات الدورة (من المصدر)
20 ديسمبر 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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اختتمت في القيادة العامة لشرطة دبي دورة «العلوم الجنائية الإنسانية» التي نظمتها المركز الدولي للعلوم الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة 36 مشاركاً من شرطة دبي وعدد من الجهات المحلية والدولية من الهند وتشيلي وأندونيسيا، وقدمها الخبير الجنوب أفريقي ستيفان فونسيكا، مدير المركز الأفريقي للأنظمة الطبية الشرعية.
وقال المقدم الدكتور خبير راشد الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، إن الهدف من الدورة هو تعزيز المعرفة في العلوم الجنائية الإنسانية، وبناء القدرات في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث والمفقودين.
وأوضح المقدم الغافري أن الدورة تأتي ضمن الاستراتيجية والخطة التدريبية لمركز العلوم الجنائية، الذي يقدم برامج تخصصية متقدمة، تهدف إلى ضمان تزويد المنتسبين والمتخصصين في العلوم الجنائية وعلم الجريمة، بأحدث المعارف والعلوم والتجارب والممارسات والنماذج المطبقة، واطلاعهم على أهم القضايا وأبرز التحديات، وكيفية التعامل معها، والخروج بحلول لها، حيث يعد المركز من أهم المراكز العلمية في تخصص الأدلة الجنائية على مستوى العالم.
وبين المقدم الغافري أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تسعى جاهدة لضمان تطوير كوادرها عبر تنفيذ برامج تدريبية مدروسة لرفع مستواهم التخصصي، وللحصول على معارف وتجارب متنوعة ومتخصصة في جميع العلوم المتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المختلفة، منوهاً إلى أن الإدارة تقدم عبر مركز العلوم الجنائية الدورات المتقدمة لموظفي شرطة دبي وكذلك لمختلف الجهات المحلية والإقليمية.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين، بالإضافة إلى تكريم محاضر الدورة.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة
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