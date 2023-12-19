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المري يطلع على تحديث استراتيجية مراكز الشرطة الذكية

نجاح لافت لمراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات من دون تدخل بشري (من المصدر)
20 ديسمبر 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية في مقر مختبر الابتكار، بحضور اللواء علي أحمد غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، والعقيد بدر بوسمرة، المنسق العام للجنة، وباقي أعضاء اللجنة، وعدد من الضباط.
وأكد معالي الفريق المري خلال الاجتماع، أن شرطة دبي بسمعتها ومكانتها الرائدة تهتم بشكل دائم ومستمر بتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، وتمضي قدماً نحو تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والرامية إلى جعل دولة الإمارات في طليعة دول العالم ريادة في مختلف المجالات، من خلال تقديم المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المجتمع، ومنها التجربة الفريدة من نوعها مركز الشرطة الذكية الذي أثبت نجاحاً كبيراً ومتميزاً في تقديم خدماته من دون تدخل بشري.

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