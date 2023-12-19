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إصابة 5 أشخاص في حادث تدهور مركبة بالروية

المركبة عقب الحادث في منطقة رميلة بالروية (من المصدر)
20 ديسمبر 2023 00:50

دبي (الاتحاد)

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أصيب خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً بإصابات متفاوتة، في حادث تدهور مركبة نتيجة القيادة بطيش وتهور والاستعراض في منطقة رملية بالروية في دبي. وتفصيلاً قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه عند الساعة 21:00 من مساء أمس الأول الاثنين، انتقلت الدوريات المرورية بعد تلقيها لبلاغ عن وقوع حادث تدهور مركبة في منطقة الروية، وفور الوصول تبين بأن قائد المركبة المدعو م.ع.م إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً قام بقيادة المركبة بطيش وتهور والقيام بأعمال الاستعراض في الساحة الرملية بمنطقة الروية وأثناء الانحراف المفاجئ للمركبة تدهورت، ما أدى إلى إصابة سائقها وأربعة أشخاص آخرين كانوا برفقته بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل المركبة المتضررة من الحادث.
وحذر اللواء سيف المزروعي، من خطورة القيام بالحركات الطائشة والقيادة بتهور مما يؤدي لوقوع حوادث التدهور والدهس وتعريض الركاب والمتواجدين في المناطق الصحراوية إلى خطورة الإصابات البليغة وفقدان الأرواح، داعياً إلى تجنب القيادة بالقرب من أماكن الأسر وتجمع العائلات التي تقوم بالتخييم أو قضاء الوقت في تلك المناطق حفاظاً على حياتهم وعدم إزعاجهم. 
كما ناشد الأسر إلى حماية أبنائها من مصير مظلم، بسبب تركهم يعبثون بمركبات تتحول إلى أدوات قتل في الصحراء والطرق العامة.

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