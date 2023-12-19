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شرطة أبوظبي تشارك في مخيم شتوي جامعي

جانب من المشاركة (من المصدر)
20 ديسمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت شرطة أبوظبي مع الشركاء في فعاليات المخيم الشتوي الذي تنظمه جامعة أبوظبي لطلبتها تحت شعار (يوم العلوم) ويستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري.
وتضمنت المشاركة عرضاً قدمه قسم شؤون مسرح الجريمة منطقة العين بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة حول دور مسرح الجريمة في الكشف عن القضايا المهمة، إضافة إلى استعراض جهود شرطة أبوظبي في مختلف المجالات، وتعزيز الوعي الأمني لدى الطلبة.
وأكد المقدم عبدالله سعيد الكعبي رئيس قسم شؤون مسرح الجريمة بالعين اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية وتبادل الخبرات والتعريف بدورها المجتمعي، وتوعية الطلبة حول دور مسرح الجريمة في كشف القضايا بالأساليب العلمية المتطورة.
حضر افتتاح الفعاليات، الدكتور محمد فتيحة مدير جامعة أبوظبي، والدكتورة دينا عماد رئيس قسم القانون، واساتذة الجامعة وممثلي الجهات المشاركة، وعدد من الضباط وعناصر الشرطة. وشارك في المخيم طلبة كليات الهندسة، القانون، إدارة الأعمال، والعلوم الصحية، الآداب والعلوم، بالإضافة إلى مكتبة الجامعة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
المخيم الشتوي
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