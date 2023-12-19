«شرطة أبوظبي» تعزز السلامة بخدمات متطورة لإسعاد مرتادي مهرجان ليوا الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024»، والذي ينظِّمه نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بمدينة ليوا في منطقة الظفرة خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر 2023.

وقال العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي ركزت مهامنا على إسعاد المجتمع وتوعية الجمهور بتدابير الأمن والسلامة، لافتاً إلى الحرص على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشھدھا منطقة الظفرة، والعمل ضمن فریق واحد في مختلف الأنشطة، والإسهام في تعزيز ثقة الجمھور بالخدمات التي تقدمھا الإدارات الشرطية المختلفة ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع والاهتمام باستباقية وجودة الخدمات وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.

وأوضح أنه يتم تطبيق خطة شاملة تشارك بها إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات لتأمين السلامة المرورية، وتركز الخطة على تكثيف الدوريات في موقع المهرجان وتنظيم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات المؤدية إلى فعاليات المهرجان.

ولفت إلى اهتمام «شرطة أبوظبي» بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وتعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية من خلال تواجد إداراتها المختلفة في المهرجان، حيث تشارك إدارة الدوريات الخاصة في تأمين المهرجان وإدارة طيران شرطة أبوظبي، كما تشارك «دورية رمال» في تقديم الدعم والإسناد للأجهزة الشرطية المعنية في كل المواقع الوعرة بالمناطق الرملية والصحراوية، إلى جانب دور قسم الشرطة المجتمعية وقسم الإعلام الأمني في تعزيز التوعية للجمهور والتعريف بخدمات شرطة أبوظبي في المهرجان.

ويستقبل مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بموقع المهرجان بلاغات الجمهور وتأمين وصول الدوريات بالمواقع المختلفة.

ودعا مدير مديرية شرطة الظفرة السائقين وأفراد الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والتعاون مع الشرطة وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة، والاحتفال بالمهرجان بطريقة سليمة والحرص على القيادة المرورية الآمنة والملتزمة بقوانين وأنظمة وقواعد المرور وعدم إصدار الضجيج والإزعاج بمناطق مخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية وعدم التهور بها تجنباً للحوادث الأليمة، لافتاً إلى توزيع الدوريات على كافة طرق منطقة الظفرة المؤدية إلى المهرجان للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

تعزيز الوعي بتدابير السلامة لزوار المهرجان

أكد العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة مرور الظفرة بمديرية المرور والدوريات بـ «شرطة أبوظبي»، أهمية زيادة الوعي المروري لدى جميع أفراد المجتمع من خلال المشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى تعزيز التوعية بتدابير السلامة لمرتادي وزوار مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024»، حيث تم توزيع خوذات السلامة وكتيبات إرشادية على السائقين من زوار المهرجان ومستخدمي الدراجات النارية وحثهم على الالتزام بتدابير السلامة والأمان والحرص على عدم إصدار الضجيج والإزعاج بمناطق مخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة وعدم تزويد المركبات.

ودعا مستخدمي الدراجات النارية إلى ضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

وحث أولياء الأمور على سلامة أبنائهم وتجنيبهم الحوادث المرورية ودعم جهود الشرطة لتوفير السلامة، مشيراً إلى أن أبرز أسباب حوادث الدراجات النارية السرعة الزائدة وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والقيادة بتهور.

وأكد حرص إدارة مرور الظفرة بالتعاون مع الشركاء على توعية مرتادي مهرجان ليوا بكل ما يعزز أمنهم وسلامتهم وبما يسهم في تحقيق المهرجان لأهدافه في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وتشجيع الرياضات الترفيهية في بيئة آمنة.



دعم وإسناد وسرعة استجابة للحالات الطارئة

تعمل مديرية شرطة منطقة الظفرة وبالتنسيق مع مختلف الجهات، لتقديم أفضل الخدمات الشرطية ضمن منطقة اختصاصها، ولكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

وتتمثل مشاركة «شرطة أبوظبي» في مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024) بعدة جهات، وهي: إدارة مرور الظفرة التي تعمل على تأمين السلامة المرورية لرواد المهرجان، وإدارة طيران شرطة أبوظبي والتي تشارك لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للزوار، كما تشارك «دورية رمال» في تقديم الدعم والإسناد للأجهزة الشرطية المعنية في كل المواقع الوعرة بالمناطق الرملية والصحراوية وتعمل على تعزيز سرعة الاستجابة للمهام ونداءات الاستغاثة التي تصل لمراكز القيادة والتحكم، وتقديم الخدمات للسكان والسياح ورواد البر، ورحلات السفاري، والتخييم، والفعاليات الصحراوية، إلى جانب دور قسم الشرطة المجتمعية وقسم الإعلام الأمني في تعزيز التوعية للجمهور والتعريف بخدمات شرطة أبوظبي في المهرجان.

كما يعمل مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بموقع المهرجان على استقبال بلاغات الجمهور وتأمين وصول الدوريات بالمواقع المختلفة، ويوفر قسم التحقيق خدمة استقبال الشكاوى والمقترحات للمرتادين، ويقدم قسم تقنية المعلومات والاتصالات - الظفرة التقنيات التي تعزز الخدمات الشرطية أمام الجمهور، ويوفر قسم المالية والخدمات الدعم للجهات الشرطية من خلال تجهيز المخيمات والنوادي الترفيهية.

الإعلام الأمني: تواصل بنّاء بوسائل متعددة

أكد المقدم علي محمد الحمودي رئيس قسم الإعلام الأمني بمنطقة الظفرة، التابع لإدارة الإعلام الأمني، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية بالتعاون مع الجهات الشرطية الأخرى، وتقديم خدمات متميزة للجمهور، وفق أفضل الممارسات المتطورة، لتعزيز التواصل البناء مع أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتعريفهم بمختلف الخدمات الشرطية وكيفية الاستفادة منها.

وأشار إلى أهمية استثمار تلك الفعاليات في تعزيز التوعية المجتمعية والأمنية والمرورية للجمهور بمختلف المخاطر وسبل مواجهتها وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع.

ولفت إلى تعدد الوسائل الإعلامية المستخدمة من قبل شرطة أبوظبي المقدمة لجمهور مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024)، منها نشر «بوستات التوعية والفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، ونشر أخبار صحفية، ولقاءات تلفزيونية وإذاعية تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية».

وكانت «شرطة أبوظبي» دعت زوار المهرجان من خلال منصاتها للتواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة والملتزمة بقواعد وقوانين المرور، وهي منع الاستعراض بالسيارات أو الدراجات النارية بصورة خطرة عند المخيمات، التأكد من أن المسار آمن أثناء الصعود والنزول من التل «العرقوب» لتفادي وقوع الحوادث.

وحثت على منع إصدار أصوات مزعجة بالمركبات أو الدراجات النارية بالقرب من المخيمات، وضرورة التقيد بالإرشادات المرورية (حزام الأمان - تشغيل المصابيح - والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق)، كما يُمنع منعاً باتاً استخدام الطائرات بجميع أنواعها «الدرون والطائرات الشراعية» من دون تصريح مسبق من الجهات المعنية.

وأوضحت «شرطة أبوظبي» أنه لا يسمح بقيادة الدراجات النارية بجميع أنواعها على الطرق المعبدة «الشارع»، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بلبس الخوذة عند قيادة الدراجات النارية وعدم السماح للأطفال (أقل من 18 سنة) بقيادة الدراجات النارية من دون الإشراف من قبل أولياء الأمور في الأماكن المخصصة.