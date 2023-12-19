«شبكة أبوظبي للإعلام».. تواكب فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مواكبة فعاليات «مهرجان الشيخ زايد 2023-2024»، الذي يُقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك من خلال توفير تغطية شاملة للمهرجان عبر مختلف منصات الشبكة الإعلامية.

محتوى ثري

تنسجم التغطية الشاملة للمهرجان الذي يستمر حتى 9 مارس 2024، مع استراتيجية الشبكة الجديدة التي ترتكز على محاور الخدمة العامة؛ بهدف تعزيز المشهد الإعلامي العام، وتقديم محتوى تعليمي وتثقيفي نوعي يثري المعرفة المجتمعية، ويحاكي تطور وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات الحيوية، ويعكس قيم الهوية الإماراتية والإنجازات الوطنية، ويرسخ مكانتها إقليمياً ودولياً.

برامج متنوعة

وخصصت شبكة أبوظبي للإعلام باقة متنوعة من التقارير والبرامج المباشرة عبر جميع منصاتها الإعلامية المتنوعة، حيث تعرض «قناة الإمارات» 3 برامج هي «صباح الإمارات» الذي يُقدم للمشاهدين مجموعة تقارير عن المهرجان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 ولغاية 11:30 صباحاً، وبرنامج «آخر الأسبوع» المسائي الذي يختص بتغطية الفعاليات التي تُقام في الدولة من الخميس إلى الجمعة من الساعة 8 ولغاية 9 صباحاً، كما تعرض القناة سلسلة من الأفلام الوثائقية الخاصة بتغطية «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي».

تغطية شاملة

في حين غطت «قناة أبوظبي» عبر شاشتها برنامج «استديو 76» الذي قدم تغطية متميزة لفعاليات المهرجان ولمدة ساعة كاملة، فيما توفر قناة «ماجد» تقارير خاصة بفعاليات المهرجان شهرياً، إلى جانب «سينما الأطفال» اليومية طيلة فترة المهرجان، بالإضافة إلى قيام شخصيات ماجد بجولات تفاعلية بين الجمهور وزوار المهرجان. ويوفر «مركز الاتحاد للأخبار» تغطية شاملة للمهرجان من خلال التقارير الإخبارية عبر نشرة «علوم الدار» ومنصات «علوم الدار» وصحيفة «الاتحاد» اليومية.

برامج إذاعية

أما المحطات الإذاعية التابعة للشبكة، فقد خصصت 6 برامج مباشرة لتغطية فعاليات المهرجان مع جوائز تبلغ قيمتها 250 ألف درهم، من خلال برنامج «وين رايحين» الذي يوفر تقارير عن المهرجان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5 ولغاية 7 مساءً عبر أثير إذاعة «إمارات أف أم». في حين تقدم إذاعة «أبوظبي أف أم» أخبار المهرجان وفعالياته عبر أثيرها من خلال برنامج «استديو 1» من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، إضافة إلى برنامج «صباح النور» الذي تبثه «إذاعة القرآن» من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6:30 ولغاية 8:30 صباحاً.