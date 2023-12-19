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حملة تفتيشية على الأسوار المؤقتة في مصفح

أحد مسؤولي الحملة يعاين أحد المواقع (من المصدر)
20 ديسمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، حملة تفتيشية توعوية استهدفت أصحاب العقارات وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك للتوعية بضرورة الالتزام بكافة اشتراطات الأسوار المؤقتة عند البناء، وبالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، للمحافظة على سلامة أفراد المجتمع، وعلى المظهر الحضاري العام والبيئة الصحية النظيفة.
وهدفت الحملة إلى توفير بيئة عمل آمنة في مواقع البناء، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة وتأمينها بشكل تام، حيث تم خلالها توعية أصحاب العقارات وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بضرورة وجود رخصة لتركيب سور مؤقت في الموقع صادرة من بلدية مدينة أبوظبي، ومن إجراء الصيانة الدورية للأسوار المؤقتة للحفاظ على صلاحيتها، وكذلك التأكد من عدم التشوين على السور أو المناطق الخارجية دون وجود تصريح، وبشكل يضمن سلامة المباني المجاورة، وعدم تهالك السور المؤقت.
كما تضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق «فريجنا»، للتوعية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة في مواقع البناء والإنشاء، والالتزام باشتراطات الأسوار المؤقتة، لضمان سلامة أفراد المجتمع.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المسؤولين عن المواقع الإنشائية إلى أهمية العناية بالأسوار المؤقتة، ومطابقتها معايير السلامة العامة، ومتطلبات المظهر العام، وتوفير المواصفات الهندسية والجمالية للأسوار، والتأكد من تحقيقها متطلبات السلامة، سواء للعاملين داخل الموقع أو للسكان أو المارة القريبين من موقع المشروع، حرصاً على سلامة الجميع.

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