استئصال أورام ليفية متعددة من مريضة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

عرض مستشفى أستر الشارقة مؤخراً حالة لنجاح عملية استئصال الرحم بالمنظار (جراحة ثقب المفتاح)، من أجل علاج أورام ليفية متعددة لدى مريضة تبلغ من العمر 48 عاماً، وهي فيجايالاكشمي أجيت كومار.

وكانت كومار، وهي سيدة هندية بزيارة مستشفى أستر الشارقة وكانت تشكو من عسر الطمث الشديد وعدم الراحة في أسفل البطن بشكل مستمر لمدة أسبوعين. وعند الفحص، اكتشف الطبيب أن لديها رحماً كبيراً به أورام ليفية متعددة، يصل حجم بعضها إلى حجم الحمل (بعمر 18 إلى 20 أسبوعاً)، كما أكدت تقارير التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة وجود أورام ليفية متعددة، أكبرها يبلغ 7.5 سم × 6.9 سم من الخلف، بالإضافة إلى أورام ليفية أخرى تحت الأغشية المخاطية.

وقال الدكتور كرانتي لوهوكاري جاداف، أخصائي أمراض النساء والتوليد وجراحة المناظير بمستشفى أستر الشارقة: «تؤكد حالة المريضة أهمية إجراء فحوصات نسائية منتظمة. وعلى الرغم من معاناتها من آلام شديدة لسنوات عديدة، إلا أن المريضة لم تطلب الرعاية الطبية لأكثر من عقد من الزمن، ولم يكن الأمر كذلك إلا وبعد الاستشارة اكتشفنا حجم الأورام الليفية المحيطة برحمها». وإدراكاً لخطورة الوضع، نصح الفريق الطبي بإجراء استئصال الرحم بالمنظار، وهو إجراء جراحي بسيط يهدف إلى إزالة الرحم وعنق الرحم.

ونجح الفريق الجراحي في إجراء عملية استئصال الرحم بالمنظار، حيث تمت إزالة عينة تزن 720 جراماً. وعلى الرغم من التحدي الذي تمثله الأورام الليفية الكبيرة ومساحة البطن المحدودة، فقد تم إجراء الجراحة بدقة، مما أدى إلى الحد من النزيف، وبالتالي عدم الحاجة إلى نقل الدم. وكان تعافي المريضة سريعاً بشكل ملحوظ، حيث خرجت من المستشفى بعد 48 ساعة من المراقبة، وأشارت فحوصات المتابعة إلى أن الجرح سليم، واستأنفت المريضة عملها الروتيني خلال شهر، وعادت إلى عملها.