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50 جراحة ناجحة لعلاج مرضى باركنسون في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

مبنى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي (أرشيفية)
20 ديسمبر 2023 00:50

أبوظبي (الاتحاد)
نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، بتنفيذ 50 زرعة للتحفيز العميق للدماغ منذ تقديمه لهذا الإجراء للمرة الأولى في عام 2020. وباعتباره واحداً من المستشفيات الرائدة في تقديم هذا الخيار العلاجي الفريد لمرضى باركنسون، يرسخ كليفلاند كلينك أبوظبي التزامه بتوفير حلول رائدة ومبتكرة وأحدث التقنيات الطبية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وقال الدكتور فلوريان روزر، رئيس معهد الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «ضمن مجال علاجات مرض باركنسون، يبرز التحفيز العميق للدماغ كابتكار علاجي ثوري يحيي آمال المرضى. فهذا الابتكار لا يقلل الأعراض فحسب، بل يُحدث تحولاً جذرياً في جودة حياة المصابين بمرض باركنسون، إذ يمكنهم من استعادة السيطرة على حياتهم وإمكانياتهم والتخفيف من الأعباء التي يلقيها هذا المرض العصبي على كاهلهم. ومع تقديمنا لهذا الخيار العلاجي المبتكر في دولة الإمارات، نفخر بحرصنا الدائم على توفير أحدث الخيارات العلاجية في الدولة، بما يؤكد سعينا الدؤوب للارتقاء بمعايير رعاية مرضى باركنسون».
وبدأت رحلة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي التي تكللت بهذا الإنجاز السباق منذ نحو ثلاث سنوات، عندما تعاون المستشفى مع كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة لتقديم جراحة التحفيز العميق للدماغ للمرضى في دولة الإمارات.

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ومع تبني المستشفى لمنهجية رعاية متعددة التخصصات وتركز على المريض، تم إجراء هذه العمليات الجراحية بقيادة الدكتور شيفام أوم ميتال، طبيب استشاري في معهد الأعصاب، ويقود برنامج علاج مرض باركنسون واضطرابات الحركة، والدكتور تانموي مايتي طبيب اختصاصي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وخبير في جراحة الأعصاب الوظيفية، وحاصل على زمالة التدريب في كليفلاند كلينك الولايات المتحدة، بدعم من كادر رعاية يضم فرق التمريض والعلاج الطبيعي والمتخصصين في علاج النطق وغيرهم، بما ضمن تحقيق أفضل المخرجات العلاجية للمرضى.
ولإجراء مثل هذه العمليات، يحرص جميع أفراد فريق الرعاية على إقامة حوارات وتبادل المشورة ضماناً لحصول المرضى على رعاية شاملة ودعمهم خلال رحلتهم العلاجية.

وحول المرضى المؤهلين للخضوع لجراحة التحفيز العميق للدماغ، قال الدكتور ميتال: «تعتبر هذه الجراحة خياراً مثالياً لمرضى باركنسون الذين تؤثر أعراض مرضهم على حياتهم اليومية، على الرغم من استخدامهم لأفضل الخيارات الدوائية حسب توصيات الطبيب.
وتشتمل هذه الأعراض على الرعشة أو تصلب الحركة أو صعوبتها مما يجعل القيام بالأنشطة الاعتيادية أمراً صعباً. ولتلقي علاج التحفيز العميق للدماغ، يتعين أن يكون المريض مؤهلاً بدنياً للخضوع للجراحة وأن يكون مستعداً للرعاية الضرورية بعد ذلك. وبالنسبة للمرضى غير المؤهلين للجراحة، تتوفر خيارات علاجية أخرى مثل العلاج بالمضخة والذي يتم إجراؤه بشكل روتيني في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي» وأضاف الدكتور مايتي: «تجري كل عملية بسلاسة كبيرة، ودون أي مضاعفات. ويسعدنا أن نرى المرضى راضين للغاية عن نتائج عملياتهم لما حققته من تحول جذري في حياتهم. وفي الحقيقة، أخبرني أحد المرضى في وقت سابق بأنه تمنى لو خضع لهذه العملية قبل ذلك، لما حققته من تغييرات إيجابية كبيرة في حياته».

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