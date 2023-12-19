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«بيورهيلث» تعلن عن هيكل إداري جديد

«بيورهيلث» تعلن عن هيكل إداري جديد
20 ديسمبر 2023 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة، عن تغييرات استراتيجية ضمن فريق الإدارة العليا، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للاكتتاب العام الأولي «الاكتتاب العام» أو «الطرح» في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجيات العمل، وبما يسهم في تحقيق منظومة إدارية فعالة لأكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا الصدد، قال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «يسرني أنا ومجلس الإدارة الإعلان عن قبول شايستا آصف منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث». وتعد شايستا آصف إحدى أبرز القادة الاستثنائيين في القطاع، حيث إنها تتمتع بمجموعة متنوعة من الخبرات وسجل حافل من الإنجازات والتميز في القطاع الصحي على المستوى العالمي. ونحن على ثقة بأن خبراتها العميقة وقدراتها الاستراتيجية على إدارة العمليات بشكل فعال في الأسواق المتطورة والنامية، ستشكل دافعاً كبيراً لمجموعة «بيورهيلث» لفتح آفاق جديدة في قطاع الرعاية الصحية».
وفي إطار المنظومة الإدارية الجديدة، تم تعيين فرحان مالك، المؤسس لمجموعة «بيورهيلث»، في منصب العضو المنتدب. حيث سترتكز مسؤولياته على مواصلة تطوير أعمال «بيورهيلث» في الأسواق العالمية، وصياغة استراتيجيات فعالة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين.
وأضاف مالك: «نحن نتطلع إلى تحقيق الإمكانات الكاملة بقيادة شايستا آصف لمجموعة «بيورهيلث»، باعتبارها مجموعة رعاية صحية مرموقة توفر فرصاً للنمو وقيمة مضافة على المدى الطويل لجميع الأطراف المعنية.

بيورهيلث
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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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