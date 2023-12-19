«سوربون أبوظبي» تنظم نسخة استثنائية من «أسطرلاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة السوربون أبوظبي مؤخراً النسخة الاستثنائية من معرض التوظيف السنوي أسطرلاب، المخصص لتعزيز التواصل بين جميع الطلاب والخريجين مع أصحاب الأعمال. وشهد الحدث هذا العام إقبالاً شديداً، مما وفّر فرصاً واسعة النطاق لكل من طلبة وخريجي الجامعة للقاء مسؤولي التوظيف في الشركات مباشرة وفتح الباب لهم لدخول عالم الأعمال، حيث شارك في الحدث أكثر من 80 شركة بارزة، شملت مجموعة من الصناعات المتنوعة.

خلال الحدث، قامت جامعة السوربون أبوظبي ومكتب أبوظبي للمقيمين، وهو قسم تابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تدعيم شراكتهما وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال توقيع مذكرة تفاهم. ويهدف هذا التعاون بتسهيل طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية للمؤهلين والمرشحين من الطلبة والموظفين والخريجين المنتسبين إلى جامعة السوربون أبوظبي. وتبرهن هذه الاتفاقية على التزام الجامعة بتوفير خدمات عالية الجودة لأفراد مجتمعها. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم جامعة السوربون أبوظبي منحاً دراسية لحاملي الإقامة الذهبية من خريجي المدارس المتفوقين، وفقاً للوائح الجامعة وأعداد الطلاب المعتمدة، مع مراعاة سياسة الجامعة.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «يحرص مكتب أبوظبي للمقيمين على جذب أفضل المواهب والطلبة المتميزين من جميع أنحاء العالم إلى إمارة أبوظبي، وذلك للحصول على أفضل مستويات التعليم العالي، إلى جانب الاستقرار المهني والاجتماعي في مرحلة ما بعد الدراسة الجامعية لاستبقائهم ودمجهم في مجتمع الإمارة المحلي الغني بثقافته، والذي يفتح لهم أفقاً غير محدودة للتطور المهني الذي يلبي طموحاتهم».

وأضاف المهيري: «يأتي هذا التعاون مع جامعة السوربون أبوظبي التي تعتبر واحدة من بين أرقى المؤسسات الأكاديمية المرموقة على مستوى العالم، تماشياً مع التزامنا بإطلاق المبادرات والخدمات والمنتجات التي تروج لجودة الحياة للمقيمين في إمارة أبوظبي، حيث سيساهم هذا التعاون في التواصل مع الطلبة وعائلاتهم من جميع أنحاء العالم وإبراز البيئة الإيجابية في أبوظبي، والتي تجعل منها واحدة من أفضل الوجهات للدراسة والعمل والتألق.».

من ناحيتها، قالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «يسعدنا إضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا مع مكتب أبوظبي للمقيمين. ونؤمن في جامعة السوربون أبوظبي بأهمية التعاون للإسهام في خلق مستقبل أفضل للجميع. أكّد معرض التوظيف السنوي أسطرلاب وهذه الشراكة تفانينا في تزويد الطلاب والخريجين بفرص واعدة غير محدودة التي من شأنها أن تحقق لهم النمو والنجاح».

وستتعاون الجامعة بنشاط مع مكتب أبوظبي للمقيمين وتدعم المبادرات التي يضطلع بها، التي تشمل برنامج الإقامة في أبوظبي ومساع أخرى تهدف إلى جذب المواهب والاحتفاظ بها داخل الإمارة.

من جهتها، قالت سيلفي فوس، مديرة قسم التوجيه الوظيفي في جامعة السوربون أبوظبي: «نحن فخورون بالمشاركة الواسعة وبعودة الشركاء القدامى، الذين لعبوا دوراً حيوياً في الرحلات المهنية لطلابنا».

ومن المقرر عقد الحدث المقبل بعنوان «سلسلة أسطرلاب» في 6 مارس 2024. وسيضم هذا الحدث خبراء متخصصين ومهنيين رفيعي المستوى للمشاركة في محادثات ومؤتمرات، لزيادة إثراء خبرات طلاب وخريجي الجامعة في مجالي التعليم والتطوير الوظيفي.