قريباً.. الإعلان عن تفاصيل مهمة «المستكشف راشد 2»

آمنة الكتبي (دبي)

يستعد مركز محمد بن راشد للفضاء خلال الفترة القادمة للإعلان عن الملامح الرئيسة لمهمة «المستكشف راشد 2»، ضمن محاولة جديدة للوصول للقمر، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البدء في المهمة الجديدة.

وطور «المستكشف راشد 1» فريق من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، وتم التصميم والبناء بجهود وطنية 100%.

واكتسب فريق مهمة «راشد 1» معارف جديدة من خلال تطوير أول مستكشف إماراتي وعربي، وحقق بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف، وإطلاقه إلى مدار القمر، وهو بحد ذاته إنجاز مهم للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهامها على النهج المخطط له.

وينطلق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر من أهداف علمية، تشمل تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، ودراسة مواقع جديدة لأول مرة على سطح القمر، بالإضافة إلى دراسة وتحليل الغبار، وإجراء اختبارات لدراسة جوانب عدة، بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر.

ويدخل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء 2021 - 2031، حيث يشمل المشروع تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر، لتكون الإمارات الدولة الرابعة في العالم التي تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي، سابقاً، والصين، وتعد أول دولة عربية تقوم بمهمة فضائية لاستكشاف سطح القمر من خلال مستكشف عمل على تصميمه وتطويره فريق من 50 مهندساً وخبيراً وباحثاً إماراتياً في مركز محمد بن راشد للفضاء، منهم 40% من العنصر النسائي. ويعمل مهندسو مهمة الإمارات لاستكشاف القمر ضمن فريق متخصص في بناء الهيكل الهندسي للمستكشف، وآخر مسؤول عن الاتصالات، وثالث مختص بإدارة الهندسة والأخطار، وآخر مسؤول عن الأنظمة الحرارية والتصوير، وغيرها من التخصصات الجديدة المهمة في هذا الشأن.

وتدرب فريق المهمة على أدوارهم وعمل الأجهزة والتعرف على بيانات نتائجها، كما عملوا على دراسة وتحضير العمليات والسيناريوهات وكسب الخبرات من خلال المهمة الأولى والعمل على تحضير المهمة الثانية والتي أعلن عنها، وتضمنت التحضيرات كذلك محاكاة إخراج هوائي الاتصال الذي ينشّط قوة وقدرة الاتصال، والذي يتم إخراجه بعد وقت قصير من الهبوط على سطح القمر، بهدف التأكد من عمل شبكة الاتصال، وصولاً إلى تحضيرات إنزال المستكشف على سطح القمر وتنقله، والتي تؤهل فريق العمل لأي تأخير بالاتصال قد يحدث بسبب فرق التوقيت بين الأرض والقمر، إضافة إلى محاكاة التقاط صور في هذه العمليات ليختبر المهندسون تسلسل الكاميرا المطور، والتحقق من الصور المعالجة.

مهمة «المستكشف راشد 1» كانت تتضمن مستهدفات علمية من شأنها الإجابة عن سؤال مفاده: لماذا تسعى الإمارات لاستكشاف القمر؟ والتي تشمل اختبار تقنيات جديدة على سطحه الذي يمتاز ببيئة أقسى من بيئة المريخ ولقربه من كوكب الأرض، والإسهام في بناء وجود بشري مستدام عليه، إضافة إلى أن التجارب التي يتم إجراؤها على سطح القمر تمهد الطريق لإطلاق مهمات استكشاف مأهولة إلى المريخ، وصولاً إلى الإجابة عن أسئلة علمية متعلقة بكيفية تشكل كل من النظام الشمسي وكوكب الأرض.