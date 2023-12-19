أستاذان من جامعة أبوظبي يحصلان على براءة اختراع

أبوظبي (الاتحاد)

حصل كل من الدكتور أنس الطرابشة الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي والدكتور محمد غزال الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائيّة والحاسوبية والطبّيّة على براءَة اختراع في مجال الطاقة المتجددة من «مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة». وذلك في إنجاز جديد يُجسد التزام جامعة أبوظبي الراسخ بتعزيز البحث والابتكار، حيث قدم «مكتب البحث العلمي» في جامعة أبوظبي دعمه الكامل للأستاذين في جميع مراحل تطوير مشروعهما، لينال براءَة اختراع من الوكالة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية تقديراً لابتكاريهما الرائدين.

يقدم الاختراع، الذي يتماشى مع عام الاستدامة، حلاً عملياً لتعزيز كفاءة واستدامة توليد الطاقة المتجددة، انسجاماً مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وتوفر مثل هذه الإنجازات المهمة منصة قيّمة لطلبة جامعة أبوظبي لاستكشاف مختلف جوانب الطاقة المتجددة مثل تحسين كفاءة وأداء النظام والأنظمة المدمجة وخوارزميات تتبع الطاقة الشمسية وغيرها. كما سيتمكن الطلبة من اكتساب خبرات عملية وعلمية وتطوير مهاراتهم ومعارفهم حول تقنيات الطاقة المتطورة.

وقد أعرب كل من الدكتور أنس الطرابشة والدكتور محمد غزال، عن تقديرهما لقيادة جامعة أبوظبي على دعمها الدائم خلال رحلة عملهما على هذا المشروع، وتزويدهما بالموارد والأدوات اللازمة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد الطرابشة وغزال أهمية براءة الاختراع في الارتقاء بمبادرات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، منوهين بدور الجوائز التقديرية في تعزيز الحلول المبتكرة التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع على حد سواء.