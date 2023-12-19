إعلان الفائزين بتحديات عروض الابتكار في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار، عن الفائزين بتحديات برنامج عروض الابتكار Pitch@GOV، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك في فعالية تم تنظيمها بمدينة إكسبو دبي التي شهدت مؤخراً اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وتمثل المسابقة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، مبادرة حكومية مستدامة، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وروّاد الأعمال والمبتكرين، للمساهمة في نشر وتعميم وتطبيق ثقافة الابتكار في الدولة.

وواكبت المسابقة المستهدفات البيئية لمؤتمر الأطراف الذي تستضيفه مدينة دبي، وسلّطت الضوء على اثنين من التحديات الكبرى التي حددتها وزارة التغير المناخي والبيئة، ركزا على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في قطاعات تحول الطاقة وإزالة الكربون، وتجارة النفايات.

وفازت د، أرشي زافيري بمشروعها المبتكر الذي يتمحور حول حدائق شجر البامبو الهجين، بجائزة فئة تحوّل الطاقة وإزالة الكربون، فيما فازت رانا حاجي رسولي بجائزة فئة تجارة النفايات بمشروعها المبتكر The Surpluss، وحصل الفائزان على دعم مالي لتنفيذ مشروعيهما، إضافة إلى فرصة الانضمام لبرنامج «المسرع الصغير» mini-accelerator التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، المقرر إطلاقه في فبراير المقبل خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار، ليوفر للفائزين فرصة فريدة لتطوير مشاريعهم والارتقاء بحلولهم المبتكرة.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، حرص حكومة دولة الإمارات على استقطاب العقول وأصحاب الأفكار المبتكرة والريادية، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع فاعلة في مختلف المجالات، مشيرة إلى عروض الابتكار Pitch@GOV، التي تمثل إحدى مبادرات مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الهادفة لتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع، وتمثل آلية مبتكرة لتحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تحديد أبرز التحديات بشكلٍ استباقي وتحويلها إلى فرصٍ يمكن الاستفادة منها.

وقالت هدى الهاشمي إن عروض الابتكار عملت ضمن جهودها لدعم الجهود الوطنية والأجندة الطموح لمؤتمر الأطراف «COP28»، على تحفيز المبتكرين وروّاد الأعمال في دولة الإمارات، لتطوير الحلول المبتكرة لعدد من التحديات في قطاعي تحول الطاقة وتجارة النفايات، بما يسهم في تحويل هذه الأفكار إلى حلول واقعية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتسريع وتيرة العمل على مختلف المستويات لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ينعكس إيجاباً على مستقبل الكوكب.

من جهته، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «نهنئ الفائزين في هذا التحدي على مساهمتهم الاستثنائية في توسيع آفاق الاستدامة وتعزيز الابتكار في الإمارات، إذ ترتقي المشاريع والحلول المبتكرة التي عملوا على تقديمها إلى مستوى الالتزام المطلوب لمجابهة التحديات الكبرى في قطاعات تحول الطاقة وإدارة النفايات. كما أن انضمام الفائزين لبرنامج (المسرع الصغير) التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار سيوفر لهم أرضاً خصبة تساعدهم على تطوير مشاريعهم وحلولهم المبتكرة على مستوى عالمي».

وأضاف: في الوقت الذي نواصل فيه دعمنا اللامحدود للحلول المبتكرة الرامية للارتقاء بمجتمعاتنا، يسعدنا في صندوق محمد بن راشد للابتكار، أن ندعم مبادرات الاستدامة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج عروض الابتكار Pitch@GOV والتي يتجلى من خلالها التزامنا المتواصل بتعزيز آفاق الابتكار بما فيه مصلحة الدولة والمجتمع.

يذكر أن التحدي استقطب أكثر من 150 فكرة ومشروعاً مبتكراً، استعرضت مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المبتكرة، وعرض أصحاب المشاريع المبتكرة المتأهلون للمرحلة النهائية مشاريعهم خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ممن ساهموا بخبراتهم في تقييم المشاريع التي تدعم توسيع آفاق الاستدامة وترسيخ دعائم الابتكار في دولة الإمارات.