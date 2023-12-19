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«بشرية دبي» تناقش مستقبل التحول الرقمي

«بشرية دبي» تناقش مستقبل التحول الرقمي
20 ديسمبر 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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ناقش المشاركون في ملتقى الموارد البشرية الرابع للعام الجاري 2023 والذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «مستقبل التحول الرقمي للموارد البشرية».
وركز المتحدثون خلال الملتقى الذي تم ينظم افتراضياً، وشارك فيه المسؤولون عن إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، على أفضل الحلول الرقمية المطبقة عالمياً في مجال الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في دعم الجهات الحكومية في دبي، وتمكينها من إدارة مواردها البشرية بكفاءة، وتعزيز قدرات موظفي حكومة دبي وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات المستقبل، إذ إن الاعتماد على التكنولوجيات الرقمية سيؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر، وقدرة كبيرة في مُعالجة البيانات.
وأكد عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة تسارع الخطى لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصنع مستقبل دبي الرقمي الرائد، وترسيخ مكانتها نموذجاً ملهماً في الحياة الرقمية، من خلال توفير الحلول الرقمية والإدارة الفعالة للبيانات لتعزيز مهارات الموظفين وتحفيزهم ومشاركتهم، ولتمكين الدائرة من اكتساب ميزة تنافسية مستدامة وتحقيق مؤشرات الريادة في قطاع الموارد البشرية، إذ تركز استراتيجية الدائرة 2023ـ 2026، على تطوير قنوات ووسائل تقديم الخدمات من خلال التحول الرقمي والأتمتة المتقدمة.
وتحدث خلال ملتقى الموارد البشرية الدكتور إبراهيم الخاجة، مدير إدارة الموارد البشرية، في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، حيث أكد أهمية وضع استراتيجية للتحول الرقمي، ومن ثم التعرف على احتياجات الكوادر البشرية، وبعد ذلك الحصول على أحدث التكنولوجيات لاستخدامها في عمليات التحول الرقمي، مع الحرص على أن تكون الإجراءات المتبعة متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية.
وقالت علياء المهيري، مديرة إدارة خدمة العملاء في هيئة دبي الرقمية إن القيادة الرشيدة تحرص على رقمنة الحياة في دبي، وإن دبي الرقمية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خاصة دائرة الموارد البشرية، عملت وما زالت تعمل على إطلاق العديد من المشاريع التقنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي في العالم الرقمي.

ملتقى الموارد البشرية
دائرة الموارد البشرية
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
دبي
الإمارات
التحول الرقمي
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