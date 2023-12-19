مهرجان الظفرة.. 415 صقاراً في مسابقة الصيد بالصقور

الظفرة (الاتحاد)

سجلت مسابقة الصيد بالصقور، ضمن مسابقات مهرجان الظفرة بدورته الـ17، مشاركة نحو 415 صقاراً في منافسات المسابقة التي استمرت لمدة أربعة أيام واختتمت أمس (16 إلى 19 ديسمبر الجاري) في ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتوجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة، الفائزين في منافسات اليومين الثالث والرابع (الختامي)، بحضور عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيد المزروعي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الصيد بالصقور في نادي أبوظبي للصقارين، وعدد من الصقارين المشاركين في المنافسات وعشاق رياضة الصيد بالصقور.

وأسفرت النتائج في شوط جير شاهين – جير تبع جرناس (الفئة العامة) عن ذهاب المركز الأول إلى «عجيب» لمالكه فريق سيف بن حريز الفلاسي بزمن 16.825 ثانية، وفي المركز الثاني «مرشح» لـسيف بن حريز الفلاسي بزمن 16.852 ثانية، وفي المركز الثالث «TP 1147» لـخالد أحمد الشيخ مجرن بزمن 17.022 ثانية.

وفي شوط جير بيور قرموشة- قرموشة جرناس (الفئة العامة) حصل على المركز الأول «G7» لـراشد عبدالله حمد المري بزمن 16.788 ثانية، وفي المركز الثاني «يلايس» لـسيف بن حريز الفلاسي بزمن 16.790 ثانية، وفي المركز الثالث «قزوين» لـراشد سعيد علي سرود بزمن 16.935 ثانية.

وكانت منافسات مسابقة الصيد بالصقور انطلقت يوم السبت الماضي الـ16 من ديسمبر الجاري مع شوطين من أشواط التلواح / فرخ (شوط جير شاهين وشوط جير تبع)، فيما أقيمت يوم الأحد 17 ديسمبر منافسات شوطي فرخ (جير بيور، جير قرموشة)، ويوم الاثنين 18 ديسمبر شوط (جير تبع / جرناس وجير شاهين)، وفي اليوم الخامي الثلاثاء 19 ديسمبر كانت المنافسات ضمن شوط (قرموشة / جرناس وجير بيور).

وخصصت اللجنة المنظمة للمسابقة 30 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 930 ألف درهم، موزعة على 6 أشواط للتلواح بواقع 5 جوائز لكل شوط.