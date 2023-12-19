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تتويج الفائزين بـ«الحقايق» في مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة

خلال تتويج الفائزين في المنافسات (من المصدر)
20 ديسمبر 2023 00:49

الظفرة (الاتحاد)

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سجلت منافسات أشواط سن الحقايق في مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، منافسة وتحدي بين ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، إذ وصل عدد المشاركين إلى 578 مالك إبل أصيلة.
وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة بحضور سيف راشد المزروعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الظفرة، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأسفرت النتائج في شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز «حدث» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحلت ثانية «مصيحه» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، بينما ذهب المركز الثالث إلى «فخر» لمالكها الشيخ حمدان سرور سيف سرور الشرقي، ونالت المركز الرابع «صنف» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركز الخامس «السوان» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي.
وسجلت النتائج في شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح فوز «سمو» لمالكها مهدي عبدالله خجيم المسعري الدوسري بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء 2- محليات «الجليلة» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل للشركاء 1- محليات «غـــااادربــي» لمالكها محمد سعيد محمد مسلم المحرمي، وذهب المركز الأول في شوط حقايق المهجنات الأصايل إلى «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي.
وحصدت المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «العارية» لمالكها حمود سالمين حمود سالمين المنصوري، وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات ذهب المركز الأول إلى «طرب» لمالكها معالي علي سالم بن ونيس الكعبي، وكان المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم من نصيب «الصايمه» لمالكها ناصر العوضي سالم حميد المنهالي، وحلت في المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات «حلا» لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي.
وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل للشركاء 1 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «ثقيلة» لمالكها سالم عوض مسلم سعد الراشدي، ونالت المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل للشركاء 2 - مجاهيم «رمز» لمالكها عبدالله سالم محمد صالح الكثيري، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «افـعـال» لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري، وذهب المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات إلى «قوت» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، أما المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 2- مجاهيم فذهب إلى«هيافه» لمالكها سعيد بخيت سليم المنهالي، وحلت بالمركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات «هامه» لمالكها سعيد كرامه سعيد عمر العامري.
ودخلت صباح اليوم الإبل الأصيلة المشاركة في أشواط اللقايا الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم واللقايا المهجنات الأصايل والوضح، إذ سيتم إعلان نتائجها مساء اليوم، فيما تدخل صباح اليوم الأربعاء الإبل المشاركة في أشواط الايذاع المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، لعرضها على لجان الفرز والتشبيه والتسنين واللجان الطبية ومن ثم لجنة التحكيم.

مهرجان الظفرة
الإمارات
مدينة زايد
سباق الحقايق للهجن
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