طلاب من «كندية دبي» يطورون حلولاً لتعزيز المباني الخضراء

دبي (الاتحاد)

طور فريق من طلاب كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في الجامعة الكندية دبي، حلاً مبتكراً للمساعدة في تحسين صحة وكفاءة المباني السكنية والتجارية.

وتجمع هذه التكنولوجيا، بين الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعناصر الهندسة المعمارية الحضرية، والزراعة الذكية، والمدن الذكية، لإنشاء نظام بيئي يدعم الزراعة العمودية داخل المباني الذكية والمستجيبة.

تم تطوير هذا الابتكار ليتوافق مع مسابقة «صُنَّاع المستقبل 2023» التي تنظمها شركة «سوفت وير اي جي»، وقد تم تقديم هذا الابتكار في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (GITEX) العالمي بدبي لهذا العام.

المشروع عبارة عن جهود مشتركة لثلاثة من طلاب هندسة الكمبيوتر والعلوم الحاسوبية، وهم ياسمين صادق، ومصطفى شريف، وأيمن شمس الدين، إلى جانب الخريج الجديد عادل يوسفي.

وقال صادق: «يكمن مستقبل المدن في قدرتها على تسخير التكنولوجيا لإنشاء أنظمة بيئية حضرية مستدامة. تعتبر المباني الذكية العمود الفقري لمجتمع مزدهر لأنها تعزز الاستدامة البيئية وتوفير التكاليف من خلال دمج التقنيات المختلفة.

أشرفت على الفريق الدكتورة ريتا زغيب، منسقة برامج علوم الكمبيوتر وتصميم البرمجيات في الجامعة الكندية دبي، والتي اختتمت قائلة: من خلال المشاركة في المسابقة وتقديم مشروعهم متعدد التخصصات في معرض جيتكس، أظهر الطلاب الإمكانات الاستثنائية للتكنولوجيا. يدمج مشروعهم بسلاسة مفاهيم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، وهو شهادة على القوة التحويلية التي يحملها في كل من الزراعة والهندسة المعمارية. ويشكل إنجازهم منارة إلهام للمبتكرين وشهادة على التأثير اللامحدود للتعاون والإبداع.