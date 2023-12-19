جامعة الإمارات تطلق مواضيع استراتيجية بحثية

العين (الاتحاد)

قالت جامعة الإمارات، إنها قامت بموائمة أولوياتها البحثية لتتماشى مع اتفاق الإمارات التاريخيّ لمؤتمر الأطراف (COP28) من خلال مراجعة توجهاتها البحثية الاستراتيجية المستقبلية بناءً على مخرجات المؤتمر.

وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة : «إن جامعة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بخريطة طريق تساهم من خلال الأنشطة البحثية في تمكين الشباب وتعزيز التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050».

وأضاف قائلاً: «سنعمل على الاستفادة من مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) في تعزيز خريطة جامعة الإمارات إلى ما بعد COP28 (2023-2026).

ركزت المرحلة الأولى من خريطة الطريق على عام الاستدامة، حيث تم تنظيم 25 فعالية مختلفة». وتزامنت المرحلة الثانية مع انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، والتي تم خلالها تنظيم 15 حدثاً رئيسياً. وتمتد المرحلة الثالثة من 13 ديسمبر 2023 وحتى نهاية الدورة الاستراتيجية الحالية في ديسمبر 2026.

وذكر الدكتور أحمد مراد، أن اتفاق الإمارات التاريخيّ لمؤتمر الأطراف (COP28) يشكل أساس المرحلة الثالثة من خريطة الطريق. وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات، بما في ذلك المؤتمرات العلمية الدولية والمبادرات البحثية والأنشطة المجتمعية وتطوير البرامج الأكاديمية ذات الصلة التي تعزز الوعي بالحفاظ على البيئة وتؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة.

وحددت جامعة الإمارات العربية المتحدة المياه، والطاقة، والغذاء والزراعة، والاستدامة كأولويات بحثية استراتيجية وفقاً لاستراتيجية البحث والابتكار (2023-2026).

وأكد مراد أنه استجابة لاتفاق الإمارات التاريخي لمؤتمر الأطراف COP28، فإن جامعة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بإطلاق مواضيع بحثية مع بداية الدورة القادمة من برنامج تمويل الأبحاث. وسيبدأ تقديم المقترحات في الأسبوع الأول من يناير 2024 وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس المقبل، حيث ستتم إضافة المواضيع ضمن المحور الاستراتيجي البحثي المعني بالمياه، والغذاء، والطاقة، والزراعة والاستدامة.