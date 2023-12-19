تفاهم بين بيئة أبوظبي و«طاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين حول عددٍ من المبادرات البيئية الرئيسة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن حفل رسمي بحضور الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

ويغطي النطاق الواسع لمذكرة التفاهم، التعاون في مجالات تعلقت بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ويتضمن تبادل المعرفة، ونشر الوعي البيئي، إضافة إلى بناء جسر للتواصل والمعرفة بين الجهات الوطنية المعنيّة بمسائل الطاقة والبيئة، وعقد حوار شامل حول البيئة، والإسراع في تدابير العمل المناخي.

وتشمل المجالات المهمة الأخرى للتعاون والتنسيق المشترك، التواصل مع الشباب في إمارة أبوظبي وتوفير التدريب لهم، خاصة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي.

وتنص مذكرة التفاهم على استكشاف مجالات الدراسات ذات الصلة، ومشاركة المعرفة الفنية حول تحسين جودة المياه، إضافة إلى تبادل المعرفة والبيانات والخبرات حول المسائل المرتبطة بجودة الهواء وانبعاث غازات الدفيئة، بما يسهم في دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي، والاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على استكشاف الفرص، لتعزيز مرونة قطاع المياه والكهرباء في مواجهة التغير المناخي، وبحث مجالات التعاون حول سُبُل التكيف مع مخاطر التغير المناخي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في دولة الإمارات.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري «نحن سعداء بشراكتنا مع طاقة، حيث سنبدأ بتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في أجندة الاستدامة في أبوظبي.

ومن خلال العمل معاً، سنكون قادرين على تعزيز قطاع الطاقة والتأكد من أننا جميعاً متحدون في التزامنا بمكافحة تغير المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي وافق عليها المجلس التنفيذي مؤخراً، والمساهمة على نطاق أوسع في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 من أجل مستقبل أكثر استدامة وصحة للجميع».

من جهته، قال جاسم حسين ثابت، «نحن في «طاقة» نولى الاستدامة البيئية أهمية خاصة، حيث نضعها في صلب أعمالنا، وهي تشكل جزءاً من استراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وانطلاقاً من موقعنا كأكبر جهة مورِّدة للكهرباء والمياه على مستوى دولة الإمارات، فإننا نضطلع بدور رئيس للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في الدولة.

وإلى جانب ذلك، فإنه من الأهمية بمكان العمل والتعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية الأخرى بهدف التقليل من الآثار البيئية الناجمة عن عملية توليد الكهرباء وتحلية المياه. ومذكرة التفاهم هذه تشكل نموذجاً يُحتذى للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي لمعالجة هذه القضية المهمة لمستقبل دولتنا».

تغطي مذكرة التفاهم، الفرص لبرامج تدريبية لموظفي الطرفين، تشمل مواضيع تتعلق بالقضايا البيئية، والأمور التنظيمية، وأسواق الكربون. كما سيتم استكشاف مجالات أبحاث من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، والتنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، إضافة إلى أبحاث الغلاف الجوي والحياة البحرية في إمارة أبوظبي، وذلك على مدى ثلاث سنوات، وهي فترة سريان مذكرة التفاهم.