«موارد الشارقة» تنفذ سلسلة من المقابلات للتوظيف

الشارقة (وام)

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع 4 جهات من القطاع الخاص خلال ديسمبر الجاري، سلسلة من فعاليات اليوم المفتوح لإجراء مقابلات وظيفية لترشيح باحثين عن عمل لسد 163 شاغراً وظيفياً لدى هذه الجهات التي تشملها المزايا التي يقدمها البرنامج الحكومي «نافس»، وهي مجموعة ماجد الفطيم، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة الرستماني، وشركة «جران كرافت».

وتم تنظيم الفعاليات توالياً تحت إشراف الدائرة، واستضافتها 3 مقار بإمارة الشارقة، هي: مجلس ضاحية مويلح، وقصر الثقافة، وكلية التقنية العليا للطالبات.

وحضر الفعاليات عدد من الباحثين والباحثات عن عمل؛ من المسجلين في النظام الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل بالدائرة من حملة مختلف الشهادات العلمية، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على الشواغر المطروحة من جهات القطاع الخاص المشاركة، ومميزاتها وشروط التقدم للوظيفة.

واستعرضت مجموعة الرستماني من خلال المنصة التي أُقيمت بمقر مجلس ضاحية مويلح، شروط وتفاصيل 10 شواغر وظيفية مطروحة لـ4 تخصصات هي: تقنية المعلومات والقانون والهندسة الميكانيكية والعلاقات العامة.

ومن خلال اليوم المفتوح الذي تم تنظيمه بمقر قصر الثقافة قدمت مجموعة ماجد الفطيم فرصة كبيرة للباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة وما دونها، وذلك بتوفيرها 80 شاغراً للعمل في فروعها وأقسامها المختلفة، ضمن وظائف: أمين صندوق، وخدمة العملاء، ومكاتب أمامية، ومسؤول مخزن، بنظام الدوام بشقيه كاملاً أو جزئياً حسب طبيعة العمل وشروط الوظيفة.

كما ناقش ممثلو التوظيف بشركة «جران كرافت» مع الحضور في فعالية اليوم المفتوح للتوظيف التي نظمت بمقر مجلس ضاحية مويلح، كل التفاصيل المتعلقة بطرح 13 شاغراً للعمل بمقر الشركة بالشارقة ودبي، بنظام الدوام الرسمي من خلال 6 مسميات وظيفية هي: مهندس مدني، ومهندس إنتاج وتصنيع، ومخطط ومصمم، وضابط أمن وسلامة، ومسؤول رعاية اجتماعية، ومهندس ضمان الجودة.

وأتاحت منصة التوظيف باليوم المفتوح التي تم تنظيمها بمقر كلية التقنية العليا للطالبات بالشارقة، الفرصة للحضور لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بطرح 60 شاغراً في بنك دبي الإسلامي للعمل ضمن وظائف: مكاتب أمامية وخدمة العملاء.

وتواصل «موارد الشارقة» سعيها لتعزيز فرص تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتكثف جهودها لتوسيع وتعزيز تعاونها مع الشركاء الداعمين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يخدم الصالح العام ويدعم عجلة التنمية المستدامة في الدولة.