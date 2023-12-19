«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» يستضيف نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين

دبي (الاتحاد)

يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة «دي بي ورلد، عدداً من أهم الخبراء وأبرز المختصين وأصحاب الكفاءات والسمعة الدولية وذلك لطرح وتبادل أفكارهم ورؤاهم في إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى الممارسات والمعايير والدولية.

ومن بين أبرز الشخصيات التي ستشارك في الدورة التاسعة للمنتدى، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل، في مدينة جميرا، تحت شعار «بلا حدود»، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة إماراتية، عُينت وزيرة للاقتصاد عام 2004، ثم وزيرة للتجارة الخارجية، ووزيرة للتنمية والتعاون الدولي، ثم وزيرة للتسامح عام 2016، كما تشغل عدداً من المهام الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وديفيد كولتهارد، سائق سابق في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، و محمد علي العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك» دبي، وسلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، و خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.

كما يستضيف المنتدى كلاً من: غريغ وولدريدج، القائد السابق لسرب الطائرات الاستعراضية الأميركية، (ذا بلو آينجلز)، وجينيفر ثارب، رئيس مجلس الإدارة بمعهد إدارة المشاريع (بي إم آي)، وبن رويس، مدير خدمات الذكاء الاصطناعي (جوجل كلاود)، وباس ثيلين، نائب الرئيس للتميز في إدارة المشاريع (لإيرباص) للدفاع والفضاء، ودانيل بوروس، خبير عالمي في الرؤية المستقبلية مستشار استراتيجي مؤلف كتب من الأكثر مبيعاً، وراسموس أنكيرسن، مؤلف وخبير في القيادة والأداء، وجيسيكا فوكس، كاتبة ومخرجة سينمائية، (إكسبو نورث ديجيتال)، والبروفيسور مايك بيرنرز -لي، مؤلف وباحث في مجال المناخ، والدكتور جورج جون، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس (ترانسفورم سبيشاليست آند ميديكال سنتر)، وجاك دوجال، المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة (بروجكتايز)، وأمريكو بينتو، الرئيس التنفيذي- التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع.

وأكدت موزة سعيد المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن المنتدى، وعلى مدى دوراته الماضية، نجح في استقطاب أكثر من 350 خبيراً ومختصاً من مختلف دول العالم تجمعوا في دبي لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وأفادت أن المنتدى حقق نجاحات مهمة طوال دوراته الماضية وناقش موضوعات متنوعة عبر متحدثين عالميين بينهم وزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات ومسؤولون من كبريات الشركات العالمية، وأن تنظيمه يتوافق مع ترسيخ الواقع الذي تتميز به دبي كنموذج في اتباع واعتماد المعايير الدولية في إدارة المشاريع وتشغيلها، لكونها العصب الاستراتيجي للتنمية وإحدى الركائز الأساسية في علم الإدارة الحديثة. وأوضحت المري أن الدورة الحالية «التاسعة»، للمنتدى ستتناول ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالاستدامة والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، وفق أربعة عشر مساقاً تشمل: المجتمعات المستدامة، مشاريع صديقة للبيئة، التطور المستمر والمستدام، التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، مكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، إدارة الفوائد، القيادة الملهمة، اقتصاد المشاريع، الاقتصاد الدائري، الذكاء الاصطناعي، مستقبل التنقل الذكي، التحول المرن، التوأم الرقمي والميتافيرس، وإدارة البيانات.