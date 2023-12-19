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«إسلامية دبي» تكرم الفائزين في مسابقة أجمل مسجد

خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
20 ديسمبر 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الفائزين في مسابقة تصميم أجمل مسجد في جزيرة لؤلؤة جميرا.
حضر الحفل محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالدائرة، والدكتورة صابرينا جوزيف، عميدة الجامعة الأميركية بدبي، والدكتورة آنا كورنارو، رئيس قسم الهندسة بالجامعة الأميركية، ومريم جمعة الفلاسي، وجاسم العبدولي من شركة دبي القابضة للعقارات، ولفيف من الأساتذة وطلبة الجامعة. وفازت الطالبة فاطمة السادة (من الإمارات) بالمركز الأول، والطالب نضال الأشهب (فلسطيني) بالمركز الثاني والطالبة (أنا دي سا) من البرازيل بالمركز الثالث. 
وقدمت شركة دبي القابضة للعقارات مكافآت نقدية للفائزين في التصاميم تبلغ 20 ألف درهم للمركز الأول، و 15 ألف درهم للثاني، و10 آلاف درهم للثالث.
وكرم محمد الفلاسي الفائزين والمشاركين، كما قدم الشكر للأساتذة في الجامعة الأميركية، وشركة دبي القابضة للعقارات.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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