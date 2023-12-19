سفير الإمارات يلتقي رئيس «النواب الأرجنتيني»

بوينس آيرس (وام)

التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، معالي مارتين أليكسيس منعم، رئيس مجلس النواب الأرجنتيني، وسلمه رسالة تهنئة من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأرجنتيني، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى في مقر الكونغرس الأرجنتيني في العاصمة بوينس آيرس، إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأشار السفير القمزي إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية وتنشيط الزيارات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.