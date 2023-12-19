«القلب الكبير»: القيم الإنسانية النبيلة بخير

الشارقة (الاتحاد)

قالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير، في اليوم العالمي للتضامن الإنساني: «في عام 2005 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 ديسمبر من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن الإنساني»، مؤكدةً العلاقة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة والترابط بين البشر من مختلف جنسياتهم وأعراقهم وعقائدهم، فالتنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتضامن.

وأضافت الحمّادي، أنّ ما نشهده سنوياً في هذا اليوم من مؤسسات العمل الإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء ومختلف فئات المجتمع، يؤكد أن القيم الإنسانية النبيلة لا تزال بخير، وأن التضامن شعور يجمع البشر في مختلف بلدان العالم.