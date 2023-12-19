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الشيخة فاطمة تهنئ حرم عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر

الشيخة فاطمة تهنئ حرم عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر
20 ديسمبر 2023 00:50

أبوظبي (وام)

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة تهنئة إلى السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيساً لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، متمنية داوم التقدم والتطور والازدهار لمصر وشعبها الكريم.
وجاء في رسالة سموها: يطيب لي أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التبريكات وأصدق التهاني بمناسبة فوز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله ورعاه، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونيله ثقة الشعب المصري مجدداً، بفضل الرؤية المستنيرة والقيادة الحكيمة لفخامته التي حققت نهضة تنموية وحضارية وعمرانية عظيمة لجمهورية مصر العربية، وإنه ليسعدني أن أبدي اعتزازي وفخري بما تشهده العلاقات المتميزة والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وما بلغت له من آفاق رائدة من التطور والنماء، والتي انعكس صداها وأثرها على مختلف المجالات التنموية وكافة مستويات التعاون، مستندة على روابط متينة من الأخوة الوطيدة والصداقة الراسخة بين البلدين قيادة وحكومةً وشعباً، لتصبح بمثابة نموذج يحتذى به في العلاقات الثنائية بين الدول العربية.
وبهذه المناسبة السعيدة، ندعو الله العلي القدير أن يديم على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفخامتكم موفور الصحة والعافية، وأن يمن على مصر الحبيبة وشعبها الكريم بدوام التقدم والتطور والرخاء والازدهار.

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