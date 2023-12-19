الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» بمراكز تقديم الخدمة في رأس الخيمة

سالم الشامسي خلال إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» (وام)
20 ديسمبر 2023 00:49

رأس الخيمة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: الوضع الحالي في غزة لا يمكن أن يستمر
الأميرة لمياء آل سعود لـ«الاتحاد»: «COP28» شهد تحولاً في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ

أزاح اللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، يرافقه العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والعميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، وسالم باليوحة المهيري، مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمديرون العامون ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة بشرطة رأس الخيمة، الستار عن لوحة (5) نجوم لمراكز الخدمة بإمارة رأس الخيمة (مركز شرطة المدينة الشامل ومركز خدمات المرور والترخيص ومركز شرطة المعمورة الشامل ومركز شرطة الرمس الشامل)، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023 والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد اللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، أن هذا التميز استمرار للنجاحات المتحققة ودليل على استدامة مسيرة التميز والريادة ونسعى لتقديم المزيد من الجهد وصولاً لاستدامة التطوير والتحديث.

وزارة الداخلية
الإمارات
شرطة رأس الخيمة
رأس الخيمة
سالم الشامسي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
تشات جي بي تي
الترفيه
"تشات جي بي تي" ينشئ فريقاً لمنع مخاطر الذكاء الاصطناعي
20 ديسمبر 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الوضع الحالي في غزة لا يمكن أن يستمر
20 ديسمبر 2023
الأميرة لمياء آل سعود لـ«الاتحاد»: «COP28» شهد تحولاً في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
الأميرة لمياء آل سعود لـ«الاتحاد»: «COP28» شهد تحولاً في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ
20 ديسمبر 2023
فلسطينيون متجمعون أمام سيارات الدفاع المدني إثر قصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وأميركا: رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم
20 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©