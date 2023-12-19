إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» بمراكز تقديم الخدمة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أزاح اللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، يرافقه العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والعميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، وسالم باليوحة المهيري، مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمديرون العامون ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة بشرطة رأس الخيمة، الستار عن لوحة (5) نجوم لمراكز الخدمة بإمارة رأس الخيمة (مركز شرطة المدينة الشامل ومركز خدمات المرور والترخيص ومركز شرطة المعمورة الشامل ومركز شرطة الرمس الشامل)، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023 والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد اللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، أن هذا التميز استمرار للنجاحات المتحققة ودليل على استدامة مسيرة التميز والريادة ونسعى لتقديم المزيد من الجهد وصولاً لاستدامة التطوير والتحديث.