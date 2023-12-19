سفير الإمارات ورئيس «الأعيان الأردني» يبحثان العلاقات الثنائية

عمان (وام)

التقى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مع دولة فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، في مقر سفارة الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرص قيادة البلدين على تطويرها والارتقاء بها في كل الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب دولة الفايز عن اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، مشيداً بدعم دولة الإمارات المستمر للأردن وشعبها في مختلف الظروف.

وأكد الجانبان أيضاً أهمية تنسيق العمل البرلماني ولجان الأخوة والصداقة البرلمانية بين البلدين الشقيقين.