الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأعمال الخيرية العالمية» تستعرض مشاريعها خلال 2023

«الأعمال الخيرية العالمية» تستعرض مشاريعها خلال 2023
20 ديسمبر 2023 00:50

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: الوضع الحالي في غزة لا يمكن أن يستمر
الأميرة لمياء آل سعود لـ«الاتحاد»: «COP28» شهد تحولاً في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ

اطلع مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية على حجم المشاريع والبرامج والأنشطة الخيرية والإنسانية التي تم تنفيذها خلال العام الحالي وتبرعات حملة «تراحم من أجل غزة»، وأبرز المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها فيما اعتمد الموازنة السنوية لعام 2024.
جاء ذلك خلال اجتماعه الختامي لعام 2023 بعجمان برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، وحضور نائب الرئيس عبدالرحمن المطيوعي، وأعضاء المجلس، والدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة.
وفي بداية الاجتماع، توجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على دعمهما الدائم لمشاريع الهيئة ومبادراتها الخيرية، وإلى المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة الذين كان لهم دور رئيس في نجاح كل مبادرات الهيئة، مؤكداً أن عام 2023 كان عاماً استثنائياً في العطاء، وعكس الصورة المشرقة لهيئة الأعمال الخيرية العالمية من خلال وقوفها مع الأشقاء والدول المتضررة من الحروب والكوارث، مثل فلسطين والمغرب وإندونيسيا.
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: الخير لا يعرف حدوداً أو جغرافيا، لذلك تميزت هيئة الأعمال الخيرية العالمية بوصولها لآلاف المحتاجين في مناطق متنوعة حول العالم، وربما كانت سباقة في الوصول إلى قرى معدومة ونائية لم تصلها أي جهة خيرية، وهذا يدل على حرص فرق العمل وسعيها الدؤوب لتكون رائدة في ميادين الإنسانية، وتحملها مشقة السفر وعناء الوصول لأولئك الذين عانوا الجوع والعطش وفتكت بهم الأمراض والأوبئة، وأن هذه الريادة يجب أن تكون حافزاً على مواصلة الجهود تحت مظلة وطن كبير عرفه العالم بالبذل والعطاء.

الإمارات
عجمان
محمد النعيمي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
تشات جي بي تي
الترفيه
"تشات جي بي تي" ينشئ فريقاً لمنع مخاطر الذكاء الاصطناعي
20 ديسمبر 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الوضع الحالي في غزة لا يمكن أن يستمر
20 ديسمبر 2023
الأميرة لمياء آل سعود لـ«الاتحاد»: «COP28» شهد تحولاً في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
الأميرة لمياء آل سعود لـ«الاتحاد»: «COP28» شهد تحولاً في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ
20 ديسمبر 2023
فلسطينيون متجمعون أمام سيارات الدفاع المدني إثر قصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وأميركا: رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم
20 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©