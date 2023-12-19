حمد بن عيسى يقلّد سلطان بن حمدان وسام البحرين من الدرجة الأولى

المنامة (وام)

منح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وسام البحرين من الدرجة الأولى، تقديراً لجهوده في توطيد العلاقات الثنائية وأواصر التعاون الأخوي.

وأكد جلالة ملك البحرين، خلال استقباله الشيخ سلطان بن حمدان في قصر الصخير، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى البحرين، على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، انطلاقاً من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما، منوهاً بما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك والتنسيق من تطور وازدهار مستمرين بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وأشاد جلالة الملك بالمكانة المرموقة التي تتبوؤها الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كل الميادين تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سائلاً المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان عن عميق شكره وامتنانه واعتزازه بمنح جلالة الملك حمد بن عيسى له الوسام.

وثمّن السفير جهود جلالة ملك البحرين وحرصه الدائم على تطوير العلاقات الإماراتية البحرينية والارتقاء بها.

‏كما تقدم بالشكر الجزيل لجلالته ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما وجده من دعم ورعاية خلال فترة عمله في البحرين، كما شكر حكومة وشعب مملكة البحرين على ما غمروه به من ترحيب وحفاوة، متمنياً للبحرين الشقيقة دوام التقدم والازدهار والرخاء.