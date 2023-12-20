الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط

شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
20 ديسمبر 2023 11:12

دعت شرطة أبوظبي ضمن  حملتها التوعوية "شتاؤنا آمن وممتع " بنسختها السادسة ، الأسر  إلى ضرورة إغلاق الشرفات دائماً لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات او المباني السكنية  والاهتمام بالمراقبة الدائمة  للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكّن الطفل من تسلق جدران الشرفات. 

وأوضحت  ان معظم حوادث سقوط الأطفال  من الشرفات التي وقعت في السابق تبين أن إهمال الأسرة كان سبباً رئيسياً في حدوثها ، بالاضافة الى فضول الأطفال الذي يدفعهم لاستخدام قطع الأثاث القريبة من الشرفات ما يؤدي إلى سقوطهم . 

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تعزز السلامة بخدمات متطورة لإسعاد مرتادي مهرجان ليوا الدولي
شرطة أبوظبي تشارك في مخيم شتوي جامعي

وشددت على  ضرورة تركيب وسائل حماية على النوافذ مثل القضبان المعدنية مع اختيار أجود الأنواع وأن تكون المسافة بينها متقاربة، بحيث لاتسمح بخروج الطفل من بينها، وأن تكون لها في الوقت ذاته آلية أو طريقة آمنة للفتح عند الحرائق، وإبعاد قطع الأثاث المنزلية والألعاب كبيرة الحجم عن النوافذ والشرفات تجنبًا لصعود الأطفال عليها لاكتشاف ما يجري في الشارع ويعرضهم للسقوط وفقدان حياتهم في كثير من الحالات المؤسفة. 

وشددت على أن سلامة الأطفال في المنازل هي مسؤولية أولياء الأمور لحمايتهم من الحوادث المؤلمة التي تتسبب في فقدان حياة الكثير من الصغار بسبب لحظة من الغفلة أو تهاون في إتخاذ ما يحمي أرواح فلذات أكبادنا. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
سقوط الأطفال من النوافذ
الأطفال
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
زايد بن حمد يستعرض ترتيبات انطلاق جولة الجياد العربية
الرياضة
زايد بن حمد يستعرض ترتيبات انطلاق جولة الجياد العربية
اليوم 13:56
«العدل الأوروبية» تقرر مصير «دوري السوبر»
الرياضة
«العدل الأوروبية» تقرر مصير «دوري السوبر»
اليوم 13:53
«رابطة المحترفين» تطلق «فعاليات السوبر»
الرياضة
«رابطة المحترفين» تطلق «فعاليات السوبر»
اليوم 13:49
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©