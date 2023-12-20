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عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

عبدالله بن زايد
20 ديسمبر 2023 13:47

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي وينستون بيترز، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها في المجالات كافة.

واستعرض الوزيران مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته وتطويره في مجالات عدة، منها التنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي وينستون بيترز، مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا والحرص المشترك على استثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها وتنمية أطر التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم أهدافهما التنموية.

من جانبه أعرب معالي وينستون بيترز، عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وتقدم معاليه بالتهنئة إلى سموه على النجاح الباهر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات مؤخرا، مشيدا بما شهده من مخرجات متميزة وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يشكل تحولا نوعيا في مسيرة العمل المناخي العالمي.

 

المصدر: وام
نيوزيلندا
الإمارات
عبدالله بن زايد
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