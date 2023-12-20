تنويه من شرطة أبوظبي لأفراد الجمهور

نشرت شرطة أبوظبي، تنويهاً للجمهور بتنفيذها بالتعاون مع الشركاء مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، تمريناً في مدينة محمد بن زايد "أبوظبي" بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

ودعت شرطة أبوظبي، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.