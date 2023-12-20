حاكم الفجيرة يهنئ مشعل الصباح بتنصيبه أميراً لدولة الكويت

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تنصيبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

وأعرب سموه عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بدوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت.