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أبوظبي.. إطلاق مبادرة «أم سعيد»

أبوظبي.. إطلاق مبادرة «أم سعيد»
20 ديسمبر 2023 15:11

أعلنت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي عن إطلاقها مبادرة «أم سعيد» الهادفة إلى تشجيع سكان أبوظبي على المبادرات المجتمعية التي تحافظ على المظهر العام للإمارة.  

وأُطلِقَ هذا الاسم على المبادرة نسبةً إلى أم سعيد، الجدة والأم والمربّية التي بادرت خلال احتفالات عيد الاتحاد الثاني والخمسين، إلى تنظيف عدد من شوارع أبوظبي، بالتعاون مع أحفادها، لتعبِّر بعفوية عن حبِّها لدولة الإمارات، ورغبتها من خلال هذه المبادرة في ردِّ الجميل للوطن لفضله عليها، عبر الإسهام في الحفاظ على المظهر العام وتربية الأجيال.

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وتنشد مبادرة «أم سعيد» جميع سكان الإمارة، أن يتذكروا بأنَّ كل بادرة طيبة للمحافظة على جمال أبوظبي  تحدث تأثيراً مُهمّاً مَهما صغُر حجمها، ابتداءً من الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصَّصة لها، ووصولاً إلى المشاركة الفعّالة في حملات التنظيف الجماعية التي تقام في أرجاء الإمارة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية أبوظبي
المظهر العام
مبادرة
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