الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يهنئ أمير الكويت بمناسبة تولية مقاليد الحكم

حاكم أم القيوين
20 ديسمبر 2023 15:27

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وأعرب سموه عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بدوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
حاكم عجمان يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: وام
الكويت
حاكم أم القيوين
مشعل الأحمد الجابر الصباح
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات مع «الاتحاد»: الإمارات رائدة في الابتكار الرقمي
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات مع «الاتحاد»: الإمارات رائدة في الابتكار الرقمي
اليوم 16:34
مقر سوق أبوظبي العالمي (أرشيفية)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» يطلق منصّة حل المنازعات عبر الإنترنت
اليوم 16:28
«الإمارات للألمنيوم» تنضم إلى المبادرة العالمية للشحن البحري المستدام
اقتصاد
«الإمارات للألمنيوم» تنضم إلى المبادرة العالمية للشحن البحري المستدام
اليوم 16:27
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
«المركزي» يصدر تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات
اليوم 16:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©