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علوم الدار

«الصحة» تنظم الاجتماع الأول للجنة الوطنية لبرنامج التغطية الصحية الشاملة

«الصحة» تنظم الاجتماع الأول للجنة الوطنية لبرنامج التغطية الصحية الشاملة
20 ديسمبر 2023 17:43

دبي (وام)

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج التغطية الصحية الشاملة، برئاسة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وحضور أعضاء اللجنة من الجهات الصحية والمعنية بالدولة.
يهدف تشكيل اللجنة الوطنية إلى تعزيز نطاق العمل المشترك في مجال التغطية الصحية الشاملة، ومشاركة الخبرات والتجارب والقدرات من جميع الجهات الصحية في اللجنة لتعزيز العمل الجماعي، بما يتوافق مع خريطة الطريق الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق الأهداف المحددة للتغطية الصحية الشاملة، حسب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الدكتور حسين الرند أن تشكيل فريق عمل تخصصي يضم جميع الشركاء الاستراتيجيين في مجال الصحة يعزز الجهود الوطنية لتحديد الخدمات والتدخلات الأساسية لحزمة المنافع الصحية ذات الأولوية والتي تتوافق مع الاحتياجات الصحية لمجتمع دولة الإمارات، والتي تتواءم مع استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز جودة الحياة الصحية والرفاهية للمجتمع.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
وزارة الصحة
حسين الرند
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