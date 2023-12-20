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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
20 ديسمبر 2023 17:51

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيف متوسطا، يضطرب أحياناً مع السحب ،ويحدث المد الأول عند الساعة 08:03 والمد الثاني عند الساعة 19:28 والجزر الأول عند الساعة 14:05 والجزر الثاني عند الساعة 01:48

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الأول عند الساعة 11:17 والجزر الثاني عند الساعة 22:37.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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