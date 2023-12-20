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لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
20 ديسمبر 2023 18:15

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

وناقشت اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة، وأدخلت اللجنة خلال الاجتماع تعديلاتها على التقرير تمهيدا لاعتماده في الاجتماع القادم.

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حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضر الدكتور عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
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