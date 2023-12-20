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ورشة عمل بدبي تناقش سبل تعزيز الأمن السيبراني للجهات الحكومية

ورشة عمل بدبي تناقش سبل تعزيز الأمن السيبراني للجهات الحكومية
21 ديسمبر 2023 00:50

دبي (وام) 

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نظم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ورشة عمل لتسهيل التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها في مجال الأمن السيبراني وتعزيز نتائج مؤشراتها السيبرانية.
وقال عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني، في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن التعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني ومورو يمثل خطوة مهمة في تعزيز بيئة رقمية أكثر أمناً ومرونة للجهات الحكومية. 
وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، إن التزامنا بالابتكار والأمن الرقمي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان مستقبل رقمي متطور.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الأمن السيبراني
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