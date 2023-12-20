مركز جديد للفحص الطبي للإقامة في «الغاليريا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة عن افتتاح مركز جديد للفحص والصحة الوقائية في الغاليريا جزيرة الماريه.

حضر الافتتاح مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة أسماء الهلسة، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، وحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة المارية للتجزئة وممثلون عن الإدارة العليا لمركز أبوظبي للصحة العامة والخدمات العلاجية الخارجية.

يستقبل المركز المراجعين طوال أيام الأسبوع من الساعة 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً بموعد مسبق أو من دون موعد، ويوفر خدمة الفحص الطبي للإقامة بالإضافة إلى الخدمة المتميزة وخدمة الفحص السريع.

وقالت الدكتورة أسماء الهلسة، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: «نحن فخورون بالإعلان عن افتتاح مركزنا الرائد للفحص الطبي للإقامة في الغاليريا، في قلب جزيرة المارية الذي يعد إضافة فريدة إلى شبكة مراكزنا المنتشرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، ويؤكد من جديد التزامنا بتوفير سهولة الوصول إلى خدمات فحص الإقامة لدينا».

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة: «إن افتتاح مركز الفحص والصحة الوقائية في الغاليريا جزيرة المارية يمثل إضافة مهمة لخدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، تتمحور رسالتنا في مركز أبوظبي للصحة العامة حول سلامة وصحة المجتمع، ونؤكد التزامنا من خلال تقديم أعلى مستويات الجودة والرعاية للمجتمع في جزيرة المارية والمناطق القريبة الأخرى. هذا الافتتاح يعكس التزامنا المشترك بتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبيئة مريحة للمراجعين».

تسهيل وتوجيه

الدكتورة خديجة المراشده، مدير إدارة مراكز الفحص والصحة الوقائية أضافت: «دافعنا الرئيس تقريب خدماتنا من المجتمع من خلال افتتاح مراكز الفحص الطبي للإقامة في مراكز التسوق ومراكز تسهيل وتوجيه. سيوفر المركز الجديد في الغاليريا لأفراد المجتمع والشركات في جزيرة الماريه وجزيرة الريم وجزيرة السعديات وجميع المناطق القريبة الأخرى إمكانية الوصول إلى خدمات الفحص الطبي للإقامة التي تقدم بأعلى مستويات الجودة وخدمة المتعاملين في بيئة مريحة».