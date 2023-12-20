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إنجاز مشروع إنارة طرق المنامة في عجمان

إنارة طرق داخلية في منطقة المنامة (من المصدر)
21 ديسمبر 2023 00:50

عجمان (الاتحاد) 

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أنجزت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، مشروع إنارة طرق مدينة المنامة بطول 7 كيلو مترات، وبتكلفة 2 مليون درهم، في إطار جهود الدائرة لتطوير بنية تحتية متكاملة، وضمان جودة الحياة.
وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية في المناطق السكنية، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية، تلبيةً لاحتياجات التمدد السكاني والعمراني في الإمارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية للإمارة.  وأضاف: أن الكفاءات العاملة في إدارة الطرق بالدائرة سعت لإنجاز مشروع الإنارة خلال الفترة الماضية في المنطقة الحيوية والتي تشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة من السكان وزوار المنطقة، لتوفير مقومات الرفاهية والعيش الرغيد للمجتمع.

عجمان
المنامة
دائرة البلدية والتخطيط
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