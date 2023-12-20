الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

575 مولوداً في حديقة الحيوانات بالعين

توفير بيئة آمنة ومتنوعة تساعد على التكاثر والنمو بشكل طبيعي (من المصدر)
21 ديسمبر 2023 00:50

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تطبيق «الري تحت السطحي» في العين
«لابا 96» يقود «رباعية الزعيم»

شهدت حديقة الحيوانات بالعين حتى نوفمبر الماضي، 575 مولوداً خلال العام الجاري  تصدرتها ذات الحوافر، ضمن برامج الإكثار الطبيعية التي تنتهجها للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض ورعايتها بأفضل المعايير الصحية.
وأكد محمد يوسف الفقير مدير قسم رعاية الحيوانات بالإنابة في حديقة الحيوانات بالعين، قائلاً: «إننا نحافظ على برامج الإكثار بما ينسجم مع المعايير العالمية ووفق أفضل الممارسات من ناحية تحديد الأولويات والمستهدفات واختيار الطرق والتقنيات المناسبة كالحالة الصحية والتنوع الجيني وقدرة الحيوانات على التكيف والتعايش مع الظروف الطبيعية في البرية، مراعين في ذلك درجة التهديد بالانقراض، حيث تشكل الحيوانات المهددة بالانقراض ما نسبته 30% من إجمالي الأنواع في الحديقة».
ومن الناحية العملية، تقوم الحديقة بتطبيق الإجراءات والأساليب العلمية لتحسين جودة برامج الإكثار، فمثلاً يقوم فريق البيطرة بإجراء الفحوصات الدورية الشاملة لجميع الحيوانات في الحديقة من فحوصات الدم المختلفة، وفحص الأحياء المجهرية، والتشريح، والأحياء الجزيئية والجينات، وفحوص الأجسام المضادة، وغيرها من الفحوصات التي تساعد الأطباء البيطريين في وقاية الحيوان من الأمراض وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة له. وفي مجال الإكثار على وجه الخصوص تقوم الحديقة بإدخال دماء جديدة للأنواع بهدف زيادة الأصول الوراثية والتنوع الجيني، ما ينعكس إيجاباً على حالتها العامة وقدرتها على التعايش والتوالد.
من جانب آخر، لا يدخر مربو الحيوانات جهداً في سبيل توفير الرعاية الكاملة للأنواع، بل يضمنون رفاهيتها وصحتها باختلاف أنواعها وطبيعة موائلها، فهُم مسؤولون عن المراقبة والاستجابة لاحتياجات الحيوانات المختلفة ودراسة سلوكها ومشاكلها الصحية وتأهيلها وتقديم التعزيز البيئي والغذائي لها والبحث الدائم عن وسائل تحسين جودة حياتها، كما يحرصون على توفير بيئة آمنة ومتنوعة تساعدها على التكاثر والنمو بشكل طبيعي.

حديقة الحيوانات
العين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بموقع تعرض للقصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة بهدف التوصل لهدنة جديدة في غزة
21 ديسمبر 2023
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
الأخبار العالمية
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
21 ديسمبر 2023
4 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» تفاقم مأساة اليمنيين خلال الشتاء
21 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة
21 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©