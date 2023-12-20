ورشة عمل حول متطلبات السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي- عبر إدارة البيئة والصحة والسلامة- ورشة عمل توعوية افتراضية عبر مايكروسوفت تيمز للاستشاريين وشركات المقاولات حول متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وآلية مراقبة تطبيق هذه المتطلبات من حيث رفع التقارير الدورية، وتقارير الأنشطة والتدقيق وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، وقد خصصت هذه الورشة للناطقين باللغة الإنجليزية.

وضمن هذا السياق، تنظم بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الورش التوعوية على مدار العام بشأن رفع مستوى الوعي بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، حيث تمثل البلدية الجهة المنظمة لقطاع البناء والإنشاء، وتهدف من خلال هذه الورش التوعوية إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في قطاع البناء والإنشاء كون هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات ذات الأنشطة التي تتطلب التقيد الصارم بالاحتياطات والإجراءات الوقائية مقارنة بجميع القطاعات والأعمال الأخرى.

وركزت الورشة جهودها لتعزيز ثقافة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين الذين تم حديثاً اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة وخصوصاً فيما يتعلق بالمحاور التالية:

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والهيكل التنظيمي للنظام، وأدوار وواجبات الكيانات لتطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حسب تصنيف الخطورة، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، شاملة (طرق الإبلاغ عن الحوادث، ورفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني حسب متطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي).

وحرص منظمو الورشة على التجاوب مع الحضور والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمتطلبات واشتراطات البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بأتمتة مراقبة المواقع، والتطبيقات المتعلقة بهذا الشأن.