الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورشة عمل حول متطلبات السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء

مساع للمحافظة على سلامة وصحة العاملين في قطاع البناء والإنشاء (أرشيفية)
21 ديسمبر 2023 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي.. إطلاق مبادرة «أم سعيد»
حملة تفتيشية على الأسوار المؤقتة في مصفح

نظمت بلدية مدينة أبوظبي- عبر إدارة البيئة والصحة والسلامة- ورشة عمل توعوية افتراضية عبر مايكروسوفت تيمز للاستشاريين وشركات المقاولات حول متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وآلية مراقبة تطبيق هذه المتطلبات من حيث رفع التقارير الدورية، وتقارير الأنشطة والتدقيق وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، وقد خصصت هذه الورشة للناطقين باللغة الإنجليزية.
وضمن هذا السياق، تنظم بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الورش التوعوية على مدار العام بشأن رفع مستوى الوعي بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، حيث تمثل البلدية الجهة المنظمة لقطاع البناء والإنشاء، وتهدف من خلال هذه الورش التوعوية إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في قطاع البناء والإنشاء كون هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات ذات الأنشطة التي تتطلب التقيد الصارم بالاحتياطات والإجراءات الوقائية مقارنة بجميع القطاعات والأعمال الأخرى.
وركزت الورشة جهودها لتعزيز ثقافة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء من المقاولين الذين تم حديثاً اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة وخصوصاً فيما يتعلق بالمحاور التالية:
 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والهيكل التنظيمي للنظام، وأدوار وواجبات الكيانات لتطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حسب تصنيف الخطورة، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، شاملة (طرق الإبلاغ عن الحوادث، ورفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني حسب متطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي).
وحرص منظمو الورشة على التجاوب مع الحضور والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمتطلبات واشتراطات البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بأتمتة مراقبة المواقع، والتطبيقات المتعلقة بهذا الشأن.

البناء
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بموقع تعرض للقصف في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة بهدف التوصل لهدنة جديدة في غزة
21 ديسمبر 2023
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
الأخبار العالمية
الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
21 ديسمبر 2023
4 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» تفاقم مأساة اليمنيين خلال الشتاء
21 ديسمبر 2023
أطفال فلسطينيون يحملون أوعية للحصول على الطعام في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
«تأييد» إسرائيلي لفتح ممر بحري إنساني بين قبرص وغزة
21 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©