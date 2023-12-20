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130 غواصاً في حملة «بيئتي موطني» بأم القيوين

إخراج مخلفات من قاع البحر (من المصدر)
21 ديسمبر 2023 00:50

أم القيوين (الاتحاد) 

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نفذت دائرة بلدية أم القيوين، حملة «بيئتي موطني»، لتنظيف الشواطئ وقاع البحر في الإمارة، برعاية الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وأكد المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام البلدية، أن هذه المبادرة المجتمعية تأتي بهدف تنظيف قاع البحر والشواطئ في مرسى الصيادين، ودعم استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام2031، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين في وقت لاحق، والرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، والتي تتضمن تحقيق الثروة السمكية المستدامة.
وأضاف، أن الحملة شارك فيها الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، وأكثر من 130 غواصاً من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى عدد كبير من المتطوعين، حيث أسفرت عن انتشال نحو «طنين» من النفايات والمواد المضرة بالبيئة، والمتمثلة بعلب وأكياس بلاستيكية، وبالونات وعوامات، وشباك صيد، وعلب زجاجية وبلاستيكية، والتي تشكل هذه المواد ضرراً كبيراً، لاسيما على الثروة البحرية من أسماك وطيور وزواحف وثدييات بحرية، وتهدد حياتها ووجودها في الشواطئ.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
علي بن سعود بن راشد المعلا
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