«شرطة أبوظبي» تشارك في تأمين «مزاينة مدينة زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين مسابقات مزاينة مدينة زايد للإبل، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة بدورته الـ 17 الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وأوضح العميد سالم بخيت الهاملي نائب مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة لشؤون مراكز الشرطة أن المديرية تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الهادفة التي تقام في منطقة الظفرة، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والإسهام في إنجاح المهرجان عبر تطوير أساليب التواصل مع الجمهور، وتعزيز الوعي والسلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق وتوفير أقصى سبل السلامة العامة، وأفضل الخدمات الشرطية للمشاركين والزوار.

وأضاف: أن أجهزة الشرطة تواصل جهودها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية أثناء الفعاليات، وكثفت الدوريات الأمنية والشرطية تواجدها في الموقع وقدمت المساعدة لرواد المهرجان والرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية إلى جانب تقديم المساعدة لهم للوصول بسهولة لموقع المهرجان.

وناشد المشاركين والزوار بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور والقيادة بحذر في المناطق الرملية نظراً لحركة أعداد كبيرة من الإبل باستمرار في محيط موقع المهرجان، والمناطق المكتظة بالزوار وذلك حفاظاً على السلامة العامة.