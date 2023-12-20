«زراعة أبوظبي»: دور مهم للإعلام في الترويج لجائزة «منصور بن زايد للتميز الزراعي»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نظمت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي، جولة إعلامية لأجنحتها المشاركة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، والخدمات التي تحتويها الأجنحة ومنها الواحة الزراعية، وجناح خاص بجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي، ومنصة المزادات المقامة للأصناف المتميزة من الثروة الحيوانية إضافة إلى المسابقات المصاحبة لجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي، والتي يتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل وأعداد المتقدمين للجائزة بمختلف فئاتها الرئيسة عقب إغلاق باب التسجيل مؤخراً.

وتنظم الهيئة العديد من الفعاليات الداعمة لاستراتيجية الاستدامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، من خلال جناح الواحة الزراعية الذي يضم منطقة للاستقبال ومجلس الواحة ومعرضاً تعريفياً للحد من الفقد والهدر الغذائي، وركناً للأطفال للتعريف بالسلامة الغذائية.

وتتضمن مشاركة هذا العام في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، يشمل فعاليات متنوعة تستمر طوال فترة المهرجان ضمن أجواء تفاعلية وتنافسية للمشاركين والجمهور، وتشمل 9 مهرجانات و21 مسابقة متنوعة، بالإضافة إلى تنظيم 11 مزاداً للثروة الحيوانية، وخصصت للمشاركين والجمهور جوائز وهدايا قيمة.

كما دعت الهيئة المؤسسات الإعلامية، والمؤثرين للمشاركة في المسابقة الخاصة بوسائل الإعلام المطبوعة، والمواقع الإلكترونية، حيث تم تخصيص جوائز مالية قيمة للمؤثرين والمواقع، إضافة إلى تخصيص شهادات تقدير ودروع للفائزين من الصحف.

وقال بدر الشحي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة، أن الهدف هو الترويج للجائزة باستخدام وسائل الإعلام المتنوعة والمؤثرين، بشرط تناول القطاع الزراعي والثروة الحيوانية داخل الدولة، وأن هناك لجنة مهمتها التحكيم في الأعمال المقدمة من المتسابقين، ومدى استيفائها الشروط المعتمدة والموجودة على موقع الجائزة.

وتناول الشحي الضوابط الخاصة بكل مسابقة، لافتاً إلى إغلاق باب الترشح للمسابقات الرئيسة لجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي، في حين أن باب المشاركة لا زال مفتوحاً لوسائل الإعلام.

وحول مشاركة الهيئة في المهرجان والتي تزامنت مع دورته الأولى أشار الشحي إلى أن الهيئة حرصت هذا العام على تخصيص منطقة للتعريف بالفقد والهدر الغذائي، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وصولاً إلى الاستدامة والأمن الغذائي.

جهود

لفت الشحي إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تهدف إلى تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وتعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة ومساعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء.