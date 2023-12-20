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انطلاق الدورة الأولى لتحدي أبطال الإنقاذ في «شرطة دبي»

تنافس قوي بين 25 مشاركاً يمثلون 5 فرق (من المصدر)
21 ديسمبر 2023 00:51

دبي (الاتحاد)

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في الإدارة العامة للنقل والإنقاد، منافسات تحدي أبطال الإنقاذ في نسختها الأولى، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سعيد حمد بن سليمان مدير الإدارة العامة للنفل والإنقاذ ونائبه العميد جمعة بن درويش الفلاسي وعدد من الضباط.
وشهدت المنافسات التي تستمر لمدة يومين، تنافساً قوياً بين 25 مشاركاً يمثلون 5 فرق من أجل الوصول إلى أفضل أداء وتحقيق أرقام قياسية في سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية، إضافة إلى اكتشاف المهارات الشابة وتشكيل فرق من المتطوعين في عمليات الإنقاذ.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على تنظيم بطولات وفعاليات رياضية، ذات طابع في العمليات الشرطية ومهام إنسانية للطلاب بمختلف فئاتهم العمرية تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

دبي
شرطة دبي
عبدالله خليفة المري
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